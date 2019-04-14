Martin Linnes: Rakibe 3 kırmızı kart gösterilmeliydi

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından sarı kırmızılı takımın savunma oyuncusu Martin Linnes, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye karşı iki puan kaybettiklerini dile getiren Linnes, "Büyük hayal kırıklığına uğradık, iyi bir son olmadı. Fakat hala çok maçımız var, pes edemeyiz. Ama bugün 3 puan almalıydık" dedi.

Hakemlerle ilgili sorulan soruya yanıt veren Norveçli futbolcu, "Ne söyleyebilirim ki? Rakibe 3 kırmızı kart göstermeliydi. Dirsek vuruldu, karnıma tekme atıldı. Rakibin golü iptal edilmeliydi, bize faul vardı. Tüm sezon bize hiç yardımcı olmadılar. Bunu kendi başımıza yapmamız gerekecek" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.