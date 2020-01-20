Martin Linnes kendi mevkisine geçti

Hafta içindeki Çaykur Rizespor maçında sol bekte görev yapan Martin Linnes, Denizlispor maçında kendi mevkisine geçti. Teknik direktör Fatih Terim, lisansı çıkan Saracchi’yi savunmanın solunda oynatırken, Linnes de diğer kanatta oldukça başarılı bir performans gösterdi.

Sık sık hücuma katılan ve dinamik futboluyla takıma hız kazandıran Norveçli futbolcuyu, taraftarlar da bağrına bastı. Tribünler maç öncesi ilk olarak Emre Akbaba ile Linnes’i çağırdı.

İlk yarıdaki maçları Linnes’le izleyen Norveçli futbolcunun eşi bu kez tribünde yalnız kaldı...