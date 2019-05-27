Martin Linnes: İnandık ve 2 kupa kazandık

Galatasaray’ın görev adamı, taraftarların sevgilisi Martin Linnes, Habertürk’e konuştu. Sarı-Kırmızılılar’a yeni sözleşme imzalayan Norveçli savunmacı, şampiyonluğun perde arkasını anlattı. Ocak ayında yani sezonun devre arasında ayağa kalktıkların söyledi...

'İlk yarı çok kaybettik'

“Unutamayacağımız bir sezon oldu... Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmemiz, hocamızın ve arkadaşlarımızın cezalar alması işimizi zorlaştırdı. İlk yarıda çok puan kaybettik. Bütün bunlara rağmen şampiyon olmayı başardık. Bunun için herkesi tekrar tebrik ediyorum.”

'Bartali eksiği kapattı'

“Ocak ayında önce tatil yaptık ve sonra toparlanmaya başladık. Fatih Terim bize, “Önümüzde 17 maç var, istediğimiz halde şampiyon olabiliriz” dedi. Kampı iyi geçirdik. Bize katılan Bartali (kondisyoner) fiziksel eksiğimizi kapattı. Fatih hoca da çok iyi hazırladı. “8 puan geride olduğumuz günlerde bile bir inanç vardı. Bu inanç bize 2 kupayı birden getirdi.”

'Alışmam altı ayımı aldı'

“Türkiye ile Norveç arasında 3.5-4 saat yol farkı var. Ancak kıyaslama yaparsak, bambaşka iki ülke... Norveç’te insanlar daha kolay ve sakin. Oradan Türkiye’ye gelip adapte olmam hiç kolay değildi. Alışmam 6 ay aldı. Burada insanlar duygularıyla hareket ediyor.”

'Arkadaşlarım şaşırdı'

“Şampiyon olduğumuz Başakşehir maçına arkadaşlarım geldi, çok şaşırdı. İngiltere, İspanya, Almanya ve dünyanın pek çok yerinde maç izlediklerini ama böyle bir atmosferi hiçbir yerde görmediklerini söylediler. Galatasaray taraftarı gerçekten muhteşem. Onları çok seviyorum.”