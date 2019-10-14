Martin Linnes geri sayımda

Yabancı kontenjanındaki fazlalıktan dolayı lisansı dondurulan Martin Linnes, devre arasını sabırsızlıkla bekliyor. Nagatomo ve Mariano’nun performansından hiç memnun olmayan Fatih Terim, Norveçli futbolcuyu sezonun ikinci yarısında takıma monte edecek.

Linnes, Florya’daki idmanlarda yer alırken, fizik olarak kendisini hazır tutmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi’nin, Linnes’in menaceriyle de Ocak ayı sonrasıyla ilgili bir görüşme yaptığı öğrenildi.

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