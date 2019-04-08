Galatasaray’ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, sözleşmeyi kapıyor... Sarı-Kırmızılılar’a imza attığı günden bu yana hem saha içinde hem de saha dışındaki hareketleri ile taraftarın sevgisini kazanan 27 yaşındaki oyuncu, özellikle son oynanan Yeni Malatyaspor maçında da gösterdiği performansla büyük takdir topladı.

Yuto Nagatomo’nun yokluğunda sol bek mevkisinde görev yapan tecrübeli oyuncu, VAR kararı ile iptal edilen gol pasına rağmen 1 penaltı yaptırdı, 1 de asist yaptı. Fatih Terim’in de, sözleşmesi bitecek oyuncuyla yeniden anlaşılması için yönetime haber gönderdiği bildirildi.