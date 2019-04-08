Martin Linnes Galatasaray'dan sözleşmeyi kaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sözleşmesi bitecek olan Norveçli sağ bek Martin Linnes'le yeniden anlaşılması için yönetime haber gönderdi.

08 Nisan 2019, Pazartesi 05:54
- A +
Martin Linnes Galatasaray'dan sözleşmeyi kaptı

Galatasaray’ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, sözleşmeyi kapıyor... Sarı-Kırmızılılar’a imza attığı günden bu yana hem saha içinde hem de saha dışındaki hareketleri ile taraftarın sevgisini kazanan 27 yaşındaki oyuncu, özellikle son oynanan Yeni Malatyaspor maçında da gösterdiği performansla büyük takdir topladı.

Yuto Nagatomo’nun yokluğunda sol bek mevkisinde görev yapan tecrübeli oyuncu, VAR kararı ile iptal edilen gol pasına rağmen 1 penaltı yaptırdı, 1 de asist yaptı. Fatih Terim’in de, sözleşmesi bitecek oyuncuyla yeniden anlaşılması için yönetime haber gönderdiği bildirildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.