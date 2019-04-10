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Mart ayının en popüler espor turnuvaları açıklandı

Mart ayının en popüler espor turnuvaları açıklandı. Listede Riot Games organizasyonları dikkat çekiyor.

10 Nisan 2019, Çarşamba 10:39
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Mart ayının en popüler espor turnuvaları açıklandı

Mart ayının en popüler espor turnuvaları açıklandı. Escharts‘ın açıkladığı listede, IEM Katowice Major turnuvası listenin başında geliyor.

IEM Katowice CS: GO Major turnuvası, 1 milyon 194 bin izleyici ile listedeki diğer etkinliklere büyük bir fark attı. Listenin ikinci sırasındaki organizasyon ise DreamLeague Season 11 Dota 2 turnuvası oldu. 419 bin izleyici ile zirvedeki turnuvanın yarısı kadar izleyiciye bile ulaşamadı.Listenin kalan 3 organizasyonuna Riot Games ev sahipliği yaptı. Üçüncü sırada LCK, dördüncü sırada LCS, beşinci sırada ise LEC turnuvalarının lig maçları bulunuyor. Bu organizasyonlar sırasıyla 393 bin, 355 bin ve 326 bin izlendi. Bu istatisliklerin Çin harici bütün Dünya’daki izleyicileri baz aldığını hatırlatalım. Çin izleyicilerinin listeye dahil edilmemesinin sebebi, gerçeği yansıtmayan izleyici istatistiklerinin bulunduğu olarak açıklandı.

Escharts’ın bir diğer listesi ise sadece İngilizce dilinde izlenen espor turnuvaları. Bu listede Overwatch League : Season 1 turnuvasının bulunması ilgi çekti.

İngilizce dilinde izlenen turnuvaların listesi:

Kaynak: Playerbros

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