Bir dönem Porto, Chelsea ve Tottenham gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan Andre Villas-Boas, Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak 2017 Kasım ayında Çin Süper Ligi'nde Shanghai SIPG'deki görevinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Portekizli teknik adam, bugünden itibaren Rudi Garcia'dan boşalan koltuğa oturacak Marsilya'nın başarısı için ter dökecek.

Marsilya CEO'su Jacques-Henri Eyraud, 41 yaşındaki çalıştırıcının göreve getirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu:

''Andre Villas-Boas, genç ve hâli hazırda oldukça deneyimli bir teknik adam. Üst seviyelerde iş yapabilecek bilgi birikimine donanıma sahip. Takımımıza yeni bir soluk katmasını bekliyoruz. Futbola olan bakış açısı ve vizyonuyla, kulübümüzün içinde bulunduğu gelişim sürecine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz.''

Geride kalan sezonu teknik direktör Rudi Garcia ile tamamlayan Marsilya, Ligue 1'de büyük hayâl kırıklığı yaşamış ve 5. olmuştu.