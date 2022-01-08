Marsilya, Ligue 1'in 20. haftasında Bordeaux'ya konuk oldu. Stade de Bordeaux'da oynanan maçı Cengiz Ünder'in 37. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Marsilya, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Kritik deplasmanda 3 puanı kapan ve 36 puana yükselen Jorge Sampaoli'nin ekibi, lider PSG'nin 10 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Bordeaux ise 17 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Bordeaux deplasmanında takımına galibiyeti getiren Cengiz Ünder, Ligue 1'deki gol sayısını 5'e yükseltti.