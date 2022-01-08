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Marsilya'yı Bordeaux deplasmanında Cengiz Ünder taşıdı

Marsilya, Ligue 1'in 20. haftasında konuk olduğu Bordeaux'yu Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve lider PSG'yi takibini sürdürdü.

08 Ocak 2022, Cumartesi 01:24 Son Güncelleme:
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Marsilya'yı Bordeaux deplasmanında Cengiz Ünder taşıdı

Marsilya, Ligue 1'in 20. haftasında Bordeaux'ya konuk oldu. Stade de Bordeaux'da oynanan maçı Cengiz Ünder'in 37. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Marsilya, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Kritik deplasmanda 3 puanı kapan ve 36 puana yükselen Jorge Sampaoli'nin ekibi, lider PSG'nin 10 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Bordeaux ise 17 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Bordeaux deplasmanında takımına galibiyeti getiren Cengiz Ünder, Ligue 1'deki gol sayısını 5'e yükseltti.

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