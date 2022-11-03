Şampiyonlar Ligi'nde dün 4 grupta maçlar tamamlandı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve daha önce Galatasaray 'ın başında yer alan Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya'nın yer aldığı D Grubu'nda oynanan maçlarda heyecan fırtınası vardı.

Tottenham, Frankfurt, Sporting Lisbon ve Marsilya, 90 dakika içerisinde tam 7 kez yer değiştirdi, gruptan çıkan takımlar son nefeste belli oldu. Marsilya ise adeta bir dram yaşadı. Fransız ekibi, 45+2'de Mbemba ile öne geçti. Grupta ilk yarılar bittiğinde Marsilya, 2. sırada gruptan çıkmanın eşiğindeydi. Fakat 54'te Lenglet, skoru 1-1'e getirince, Mavi-Beyazlılar, 3. sıraya yani Avrupa Ligi potasına düştü.

Eğer kazansaydı...

Sonradan oyuna giren Cengiz Ünder, 87'de sağ kanattan harika bir orta yaptı ve Kolasinac'a adeta 'Al da at' dedi. Fakat Kolasinac, müsait pozisyonda topu değerlendiremezken, 90+5'te Höjbjerg, Tottenham'a zaferi getirdi. Bu sonuçla Tottenham, grubu lider bitirirken, Marsilya ise son sırada Avrupa kupalarının dışında kaldı. Eğer Fransız ekibi, mücadeleyi kazansaydı, ikinci olarak yoluna Devler Ligi son 16 turunda devam edecekti.