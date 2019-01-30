Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Fransa Ligi'nde Marsilya'da oynayan Clinton N'Jie ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki golcü futbolcu, Beşiktaş yönetiminin kiralama teklifini kabul etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in transfere onay vermesi halinde Kamerunlu futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atması bekleniyor.

Bu sezon Marsilya ile 11 maça çıkan Clinton N'Jie fileleri 1 kez sarsabildi. N'Jie, ilk kez 6 Eylül 2014'te formasını giydiği Kamerun Milli Takımı ile de 26 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

Kaynak: Hürriyet