Marsilyalı Dimitri Payet, Galatasaray maçında yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 'ın da bulunduğu E Grubu'nda Cim Bom, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, diğer maçta da Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray liderliğini, Lazio da ikinciliğini sürdürürken, son iki haftaya Marsilya 3., Lokomotiv 4. olarak girdi.

Moskova maçında oynayacak

25 Kasım'da Galatasaray ile Marsilya İstanbul'da kozlarını paylaşacak ancak Fransız ekibinde yıldız oyuncu Dimit Payet cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Lazio mücadelesine ceza sınırında çıkan ve uzatma anlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu son hafta oynayacakları Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla Kupa 2'de formasına kavuşacak.