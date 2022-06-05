Beşiktaş 'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre Teknik direktör Xavi'nin gelecek sezon planları arasında yer almayan Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanırken, Bosna Hersekli futbolcunun talipleri ise artıyor.

İsmi daha önceden İtalyan ekipleri ile anılan Miralem Pjanic'e Fransa Ligue 1'den Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.

Temaslar başladı

Aston Villa ile anlaşan Boubacar Kamara'nın yerini doldurmak isteyen Marsilya'da Başkan Pablo Longoria'nın, Pjanic'in durumunu öğrenmek ve transfer görüşmek için Barcelona ile çoktan temasa geçtiği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Fransa kariyeri

Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pjanic, kadroda yüksek maaş alan oyuncular arasında bulunuyor. Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bütçesinde boşluk yaratmaya çalışan Katalan ekibinin 32 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, kariyerinin başlangıcında Metz ve Lyon formaları giyen Pjanic'in Marsilya'dan resmi teklif gelmesi halinde Fransa'ya geri dönebileceğinin de altı çiziliyor.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



