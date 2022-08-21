Ligue 1'in üçüncü haftasında Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyet golleri 70. dakikada Mangulu ve 82. dakikada Pallois'ten (K.K.) geldi.

Marsilya'da Samuel Gigot, 76. dakikada kırmızı kart görürken Igor Tudor'un oyuncu değişikliği kararı milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i çileden çıkardı.

Cengiz, Sanchez'in yerine

Müsabakaya Marsilya'nın bir diğer yıldızı Dimitri Payet ile birlikte yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada Alexis Sanchez yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmayı 10 kişi götüren Marsilya'da Igor Tudor, 82. dakikada gelen galibiyet golü sonrası 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı.

CENGİZ KARARA ÇOK BOZULDU, TARAFTAR VE TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Igor Tudor'un bu kararına çok sinirlenen Cengiz, Hırvat çalıştırıcıya tepki gösterirken takım arkadaşları ve taraftarlar oyuncuyu alkışlayarak teselli etti.

18 dakikada sonra oyundan alınmasına öfkelenen Cengiz Ünder'i Marsilya taraftarları ayakta alkışlarken milli oyuncumuz da alkışla karşılık verdi.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Cengiz Ünder, Igor Tudor'un bu kararı sonrası yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitti.

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 47 maça çıkarken 13 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu. Milli futbolcu bu sezon ise 3 maçta toplam 125 dakika süre aldı.

SON MAÇI MI? TRANSFER İDDİALARI...

Teknik direktör Igor Tudor'un Cengiz Ünder'i kadroda istemediği yönünde çok sayıda haber çıkmıştı. İsmi Galatasaray ile de anılan milli futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor. Son olarak Marsilya'nın Atalanta ile Cengiz Ünder - Ruslan Malinovskiy takası için görüşmeler gerçekleştirdiği ve bu takas transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yönünde haberler Fransa ve İtalya basınında çıkmıştı.