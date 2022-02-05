Ligue 1'in 23. haftasında oynanan Marsilya-Angers maçında tam 7 gol çıktı. Velodrome'da oynanan karşılaşmaya çok iyi başlayan konuk ekip, 8'de Angelo Fulgini'nin golüyle öne geçti, 11'de Nabil Bentaleb'le farkı 2'ye çıkardı.

Şok bir başlangıç yapan Marsilya, 18'de Arkadiusz Milik'le farkı 1'e indirdi, 21'de Gerson'la eşitliği yakaladı. İlk 45 dakika 2-2 sona ererken ikinci yarı Marsilya fırtınası esti. 64'te Cedric Bakambu'nun yerine oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder, maçın kaderini değiştiren isim oldu.

Ev sahibi ekip, Cengiz'le beraber Angers kalesini abluka altına alırken 70'te Arkadiusz Milik'le öne geçti. Polonyalı golcü, 78'de Cengiz'in asistiyle bir kez daha sahneye çıkarken skoru belirleyen gol 85'te geldi.

Yıldız solak, attığı muhteşem golle sonucu tayin etti. Sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan ve 43 puana yükselen Marsilya, lider PSG'yi takibini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Angers ise 29 puanla 12. sırada kaldı.







