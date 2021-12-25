Olympique Marsilya kulübü sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç yıldızı Boubacar Kamara’yı satmaya hazırlanıyor. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki Fransız oyuncunun yeni sözleşme imzalamak istemediği ve bu sebeple kulübün oyuncuyu satmaya karar verdiği öğrenildi.

Calciomercato.com’un haberine göre Milan bir süredir Kamara’yı takip ediyor ve devre arasında bu oyuncu için hamle yapacak. Stoper ve defansif orta saha mevkilerinde oynayabilen Kamara, Afrika Uluslar Kupası’na gidecek Bennacer ve Kessie’nin boşluğunu doldurmanın yanı sıra sakatlığı sebebiyle uzun bir süre takımdan ayrı kalacak Kjaer’in yerinde de oynayabilir.

Milan’ın yanı sıra Manchester United ve Newcastle United’ın da oyuncuyla ilgileniyor.