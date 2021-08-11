Marsilya ve Southampton Sörloth ile ilgileniyor

Alman ekibi Leipzig'ten ayrılması beklenen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un talipleri artıyor.

Fransız basınından Footmercato.net'in haberine göre 25 yaşındaki golcü futbolcu, Fransa'nın önemli kulüplerinden Marsilya'nın gündeminde yer alıyor. Mavi beyazlı ekibin Norveçli futbolcu için kulübüyle ilk teması gerçekleştirdiği belirtildi. Brian Brobbey, Hee-chan Hwang, Yussuf Poulsen ve Andre Silva gibi hücum futbolcuları bulunan Leipzig'in Sörloth'un gidişine izin vereceği iddia edildi.









İngiltere'den de talip var

Öte yandan haberde Alexander Sörloth ile İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'ın da ilgilendiği vurgulandı. Norveçli golcü kısa süre önce Trabzonspor 'un da gündeminde yer almıştı.

Yıldızı Trabzonspor'da parlayan Sörloth, geçtiğimiz sezon Leipzig ile çıktığı 37 maçta 6 kez gol sevinci yaşamıştı.