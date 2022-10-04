Marsilya - Sporting maç sonucu: 4-1

Marsilya'da Igor Tudor fırtınası sürüyor. Lige oldukça iyi başlayan Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamamıştı ki Sporting karşısında seyircisiz oynanan maçta gösterişli bir zafer elde ettiler. Marsilya, sahasında ağırladığı Sporting'i 4-1 ile geçti.

Henüz ilk dakikada Francisco Trincao'nun golüyle Sporting, öne geçerken Marsilya, 13. dakikada Alexis Sanchez ve 16. dakikada Amine Harit ile rakibine karşılık vererek üstünlüğü yakaladı. 23. dakikada Sporting'de kaleci Antonio Adan, kırmızı kart ile oyun dışı kalırken 28'de Leonardo Balerdi, Marsilya'yı 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kapanışı ise 84. dakikada attığı golle Chancel Mbemba yaptı.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 62. dakikada yerini Pape Gueye'ye bıraktı.

Gruplarda ilk galibiyet

Ligue 1'de oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kaybetmişti. Deplasmanda Tottenham ve iç sahada Frankfurt'a kaybeden Marsilya, Sporting karşısında aldığı 4-1'lik skorla ilk galibiyetine ulaştı. Marsilya, 12 Ekim Çarşamba günü Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

15 dakika geç başladı

Marsilya - Sporting karşılaşması seyircisiz oynandı. Ayrıca mücadele normal süresinden de 15 dakika geç başlamak durumunda kaldı. Sporting, Marsilya'daki yoğun trafik nedeniyle stadyuma ulaşmakta zorluk yaşadı ve geç kaldı. Bunun sonucunda karşılaşma ertelenerek 15 dakika geç başladı.