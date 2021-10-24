Marsilya-PSG maç sonucu: 0-0

Ligue 1'in 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynandı. 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle 27 puan toplayan ve en yakın rakibi Lens'e 9 puan fark atan lider PSG, 17 puanla 3. sırada yer alan aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 'ın da rakibi olan Marsilya'ya konuk oldu.

Lionel Messi önderliğindeki yıldızlar topluluğu Fransız devi, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'li Marsilya'ya diş geçiremedi. 57'de Achraf Hakimi'nin kırmızı kart görmesiyle son 33 dakikayı 10 kişi oynayan PSG bu sonuçla puanını 28 yaparken, Marsilya da 18 puana yükseldi.



