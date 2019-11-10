Marsilya Lyon canlı izle (Marsilya lyon canlı yayın)
Fransa Ligue 1'nde heyecan lig karşılaşmaları ile tam gaz devam ediyor. Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde Marsilya, sahasında Lyon'u ağırlıyor. Marsilya Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Fransa Ligue 1 11.hafta karşılaşmalarında heyecan yeni haftanın başlamasıyla birlikte devam ediyor. Marsilya evinde Lyon takımını karşılıyor. İki takımda ligde oynadığı futbolla iddialı konumda bulunmakta.
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Mücadele başladı
Marsilya Lyon maçı saat kaçta hangi kanalda?
Karşılaşma saat 23:00'te başladı ve karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.