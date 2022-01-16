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Marsilya - Lille maçonın öne çıkan rakamları

Fransa Ligue 1'in 21. hafta mücadelesinde, 36 puan 12 averaj ile 3. sırada yer alan Marsilya, 28 puan 0 averaj ile 10. sırada yer alan Lille ile karşı karşıya geliyor.

16 Ocak 2022, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Marsilya - Lille maçonın öne çıkan rakamları

Evinde inişli çıkışlı performans sergileyen Marsilya sahasında deplasmanda son 2 maçını kazanan Lille ile karşılaşacak.

Ligue 1'de çıktığı son 5 maçta sadece 1 kez mağlup olan Marsilya, oynadığı 19 maçta topladığı 36 puanla 3. sırada yer alıyor.

Marsilya son maçta Bordeaux’yu üstün oyunu ile deplasmanda 1-0 mağlup etti. Gol yollarında sıkıntı çekmeyen ev sahi ekip evinde oynadığı son 5 maçta skor üretmeyi başardı.

Lille son lig maçında Bordeaux’yu deplasmanda 2-3 yenmeyi başardı. Kötü başladıkları ligde toparlanma süreci yaşarken çıktıkları son 7 maçta yenilmeyen Lille, toplamda 11 gol atma başarısı gösterdi.

Skor üretmekte problem yaşamayan iki ekibin mücadelesinde karşılıklı gol olmasını bekleyebiliriz.

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