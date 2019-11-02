Marsilya-Lille maç sonucu: 2-1

Fransa Ligue 1'in 12. hafta mücadelesinde Marsilya, Vélodrome'da Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formalarını giydiği Lille'i konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Sanson ve Gabriel 79. dakikada kendi kalesine kaydetti.

Lille'in tek golü ise 83'te Soumaoro'dan geldi. Golün asistini yapan isim ise milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oldu. Ancak bu gayreti takımına yetmedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Yusuf Yazıcı, son 3 haftada 1 gol, 4 asistlik performansa imza attı.

Zeki Çelik de mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Alınan bu sonuçla Lille 18 puanda kaldı. Marsilya ise puanını 19'a yükseltti.