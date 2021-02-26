Marsilya, teknik direktör Jorge Sampaoli ile 2022/2023 sezonu sonuna kadar anlaşma imzaladı. Arjantinli teknik adam yeni takımıyla ilgili olarak ilk yaptığı açıklamada "Dünyada bazı sakin ve tansiyonun olduğu yerler vardır. Ben ikincisini tercih ederim. Bu yüzden tereddüt etmeden teklifi kabul ettim" dedi. Sampaoli, şu an çalıştırdığı Atletico Mineiro'dan önümüzdeki günlerde ayrılacak. Marsilya da Brezilya ekibine bu ayrılık için 650 bin euroluk bonservis ödeyecek.

Marsilya iki hafta önce de Maurizio Sarri'ye teklif yapmış ancak İtalyan teknik adamdan 'Hayır' cevabı almıştı.







