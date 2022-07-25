Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, transfer çalışmalarına hız verdi.

Tuttomercato'da yer alan habere göre Igor Tudor'u teknik direktörlük görevine getiren Marsilya, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Amine Harit'in bonservisini almak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Faslı futbolcunun Marsilya'ya geri dönebileceğinin altı çizilirken, Fransız ekibinin Amine Harit'in performansından memnun kaldığı ve Schalke 04 ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü beliertildi.

10 milyon Euro

Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Schalke 04 ise transfer için yaklaşık 10 milyon Euro gibi bir bedel talep ediyor.

Galatasaray iddiaları

Amine Harit'in ismi geçtiğimiz günlerde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Marsilya'da Amine Harit, 34 maçta görev yapmış ve 5 gol, 4 asistlik performans göstermişti.



