Marsilya - Galatasaray maçı öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bouches-du-Rhone Polis Müdürlüğü, basın açıklamasıyla karşılaşmaya ilişkin güvenlik önlemlerinin artırıldığını paylaştı.

Bu sezon Fransa'da yaşanan birkaç stadyum olayı nedeniyle Velodrome'da önlemler artırıldı. Açıklamada iki takım taraftarlarının güzergahlarını birbirinden ayrı tutup şehir merkezinde ve stadyum çevresinde asayişin bozulmaması adına güçlendirilmiş güvenlik önlemleri alındığı duyuruldu.

13 Mart 2001'de Paris'teki PSG - Galatasaray maçında yaşanan çok şiddetli olaylar sonucunda 56 yaralı ve çok sayıda gözaltının olması da önlemlerin artırılmasına etken şeklinde gösterilmekte.