UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray , Marsilya'ya konuk olacak. Lazio'yu 1-0 mağlup eden ve Avrupa Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Cengiz Ünder, Cheikh Bamba Dieng, Gerson ve Dimitri Payet gibi yıldızlara sahip olan Fransız ekibini de devirmenin, yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. Temsilcimiz, 3 puanla liderlik koltuğunda otururken 1 puanla Marsilya 2. sırada yer alıyor. E Grubu'ndaki diğer maçta Lazio ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya gelecek.

Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Velodrome Stadı'nda oynanacak Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Aslan'ı Marcao taşıyacak!

Süper Lig'de Marcao'nun cezasının bitmesini dört gözle bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun Avrupa Ligi'ndeki performansıyla yine fark yaratacağı düşüncesine sahip. Lazio ile oynanan ilk karşılaşmanın yıldızı olan ve Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen Brezilyalı savunmacı, Marsilya deplasmanında da geride Nelsson'la birlikte görev yapacak. Sambacı'nın yokluğunda topu öne taşımakta bir hayli zorlanan Sarı- Kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim, tüm hücumları geriden Marcao'nun başlatmasını istiyor.

Hücumun lideri Morutan

Marsilya maçına yönelik son idmanda bu yönde bir çalışma yapıldığı ve Marcao'nun antrenmanda da son derece etkili bir oyun ortaya koyduğu bildirildi. Geride oyun kurmak için Marcao'yu görevlendiren Terim, ön tarafta ise liderliği Morutan'a veriyor. Rumen yıldızın Göztepe 'ye attığı gol ve ortaya koyduğu performanstan çok etkilenen Fatih hoca, genç oyuncudan benzer bir oyunu Marsilya karşısında da bekliyor.

Düdük Pawel Raczkowski'de

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde yarın deplasmanda Fransa’nın Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Raczkowski’nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.

Boey için seferberlik

Takımla çalışmalara başlayan Sacha Boey'in, Marsilya deplasmanında riske edilmeyip, bir sonraki Rizespor sınavında oynatılması planlanıyordu. Ancak Fatih hocanın, ekibiyle birlikte yaptığı Marsilya analizi sonrası, Boey'nin maça yetiştirilmesini istediği öğrenildi. Hızlı hücumlara karşı Boey'den yararlanmak isteyen Terim'in talimatı üzerine, genç Fransız'a uygulanan tedavi programı yoğunlaştırıldı.

Marsilya ilk yenilgiyi aldı

Galatasaray'ın perşembe akşamı deplasmanda kozlarını paylaşacağı Marsilya, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Lens karşısında kendi evinde aldı. Evinde 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-2'ye getirmesine rağmen, 81. dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan Marsilya, 1 maç eksiğiyle lider PSG'nin 10 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.