Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, en son Manchester United forması giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla sözleşme imzalandığı ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.





2016 yılında Villarreal'den Manchester United'a transfer olan Bailly, Kırmızı Şeytanlar'da 113 maçta forma gitmişti.

Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray

Tecrübeli stoperin ismi transfer döneminde ülkemizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.



