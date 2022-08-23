Yaz transfer döneminin etkin takımlarından Marsilya, kadrosuna önemli bir takviye daha gerçekleştiriyor. Fransız ekibi, Manchester United'dan Eric Bailly'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor.

RMC Sport'un haberine göre pazartesi günü Marsilya hem Eric Bailly hem de kulübü Manchester United ile anlaşmaya vardı. Bailly, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile Marsilya kadrosuna katılacak.

Daha önce Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın da ilgilendiği belirtilen Fildişi Sahili doğumlu stoperin bugün Marsilya'da olması bekleniyor.