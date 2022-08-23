Marsilya, Eric Bailly'nin transferini bitirdi
Bu yaz transfer hamleleriyle dikkat çeken Fransız ekibi Marsilya; Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen Eric Bailly'nin transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübü Manchester United ile anlaşma sağladı.
Yaz transfer döneminin etkin takımlarından Marsilya, kadrosuna önemli bir takviye daha gerçekleştiriyor. Fransız ekibi, Manchester United'dan Eric Bailly'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor.
RMC Sport'un haberine göre pazartesi günü Marsilya hem Eric Bailly hem de kulübü Manchester United ile anlaşmaya vardı. Bailly, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile Marsilya kadrosuna katılacak.
Daha önce Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın da ilgilendiği belirtilen Fildişi Sahili doğumlu stoperin bugün Marsilya'da olması bekleniyor.