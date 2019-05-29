Marsilya direksiyona geçti

Dakar ve Baja TT do Pinhal rallilerinde yarışan Portekizli teknik adam, 2 yıllık aranın ardından futbola geri dönüyor. Marsilya, 41 yaşındaki çalıştırıcının takımın başına getirildiğini açıkladı.

Ernesto Valverde kovuluyor

Barcelona’yla La Liga şampiyonluğuna ulaşan İspanyol teknik adamın görevde kalması için bu başarı yeterli olmadı. İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi ve La Liga’daki başarısızlıklar sonrası Valverde’nin görevine son verilme kararı alındığını yazdı. Bugün konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Barça’nın teknik direktör adayları ise Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran Roberto Martinez ile Ajax’ta harikalar yaratan Erik ten Hag.