Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, Beşiktaş 'ın golcü oyuncusu Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor. Jeunes Footeux sitesinde yer alan habere göre; Fransız ekibi, olası Luis Henrique'nin takımdan ayrılması durumunda yerini Kanadalı golcü oyuncu ile doldurmak istiyor.

Sözleşme uzatmayacak

Haberde, Larin'in sözleşmesinin sezon sonunda siyah-beyazlı takım ile sona ereceği ve kontratını uzatmayacağı belirtildi.

2,5 milyon Euro istiyor

Bilindiği üzere, Kara Kartal ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Larin'in; yönetimin 1,7 milyon Euro'luk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2,5 milyon Euro istediği iddia edilmişti.

5 takım peşinde

Öte yandan, Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Bu sezon Beşiktaş ile 18 maça çıkan Larin, 6 gol ve 1 asist kaydetti.