Marsilya – Angers maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Zirvenin 13 puan gerisinde kalan Marsilya, son olarak Lyon deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen son 15 dakikada yediği goller ile 2-1 mağlup oldu. İç sahada galibiyet hasreti çeken Marsilya taraftarı önünde çıktığı son 3 maçta beraberlik ile ayrıldı. Gol yollarında sıkıntı çeken ekipte milli takımda bulunan forvet Dieng (14 maç 4 gol) ve sakatlığı bulunan diğer forvet De La Fuente (11 maç) bu maçta forma giyemeyecek.

Angers ise son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Skor üretmekte zorlanan konuk ekip, bu maçlarda 3 gol atabildi. Dış sahada galip gelemeseler bile maçlardan 1 puan almayı başarıyorlar. Bu sezon ligde deplasmanda en çok puan toplayan 5. takım konumunda.

Marsilya zor da olsa karşılaşmadan puan ya da puanlar alabilir.