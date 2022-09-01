Marsilya, Amine Harit transferini bitiriyor

Galatasaray ’ın son günlerde tekrar gündemine aldığı Amine Harit eski kulübü Marsilya ile anlaşma noktasına geldi.

Transferin son günlerinde adı tekrar Galatasaray ile anılmaya başlayan Amine Harit’in geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fabrizio Romano’nun haberine göre Marsilya Amine Harit’i bir yıl daha kiralık olarak olarak kadrosuna katmak üzere Schalke 04 ile anlaştı. Anlaşmada bu defa zorunlu satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

Amine Harit’in Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istemesinin ve geçtiğimiz sezon iyi performans sergilediği Marsilya’ya dönmek istemesinin transferin bitmesinde önemli faktör olduğu öğrenildi.

Amine Harit geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



