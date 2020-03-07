Marsilya - Amiens maç sonucu: 2-2

Fransa Ligue 1'de 28. haftanın açılış maçında Marsilya 2-0 öne geçtiği maçta küme düşmeme mücadelesi veren Amiens'le kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Eski Galatasaraylı Aurelien Chedjou Ameins'te 90 dakika forma giydi.

07 Mart 2020, Cumartesi 01:56 Son Güncelleme:
- A +
Marsilya - Amiens maç sonucu: 2-2

Fransa Ligue 1'de 28. hafta mücadelesinde ezeli rakibi PSG2nin hemen ardından ligde 2. sırada olan Marsilya, küme düşmeme mücadelesi veren Amiens'i ağırladı. 

Maçın 45. dakiaksında Morgan Sanson ev sahibi Marsilya'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda 57. dakikada Dimitri Payet Marsilya adına skoru 2-0 yaptı. 

83'te pantlıdan gelen golle Sehrou Guirassy, Amiens'i umutlandırdı. 90'da ise Saman Ghoddos konuk ekibe mucizevi 1 puanı getiren golü kaydetti. 

Bu skorun ardından AMiens 23, Marsilya ise 56 puana ulaştı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...