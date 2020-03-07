Marsilya - Amiens maç sonucu: 2-2

Fransa Ligue 1'de 28. hafta mücadelesinde ezeli rakibi PSG2nin hemen ardından ligde 2. sırada olan Marsilya, küme düşmeme mücadelesi veren Amiens'i ağırladı.

Maçın 45. dakiaksında Morgan Sanson ev sahibi Marsilya'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda 57. dakikada Dimitri Payet Marsilya adına skoru 2-0 yaptı.

83'te pantlıdan gelen golle Sehrou Guirassy, Amiens'i umutlandırdı. 90'da ise Saman Ghoddos konuk ekibe mucizevi 1 puanı getiren golü kaydetti.

Bu skorun ardından AMiens 23, Marsilya ise 56 puana ulaştı.