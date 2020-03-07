Marsilya - Amiens maç sonucu: 2-2
Fransa Ligue 1'de 28. haftanın açılış maçında Marsilya 2-0 öne geçtiği maçta küme düşmeme mücadelesi veren Amiens'le kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Eski Galatasaraylı Aurelien Chedjou Ameins'te 90 dakika forma giydi.
Fransa Ligue 1'de 28. hafta mücadelesinde ezeli rakibi PSG2nin hemen ardından ligde 2. sırada olan Marsilya, küme düşmeme mücadelesi veren Amiens'i ağırladı.
Maçın 45. dakiaksında Morgan Sanson ev sahibi Marsilya'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda 57. dakikada Dimitri Payet Marsilya adına skoru 2-0 yaptı.
83'te pantlıdan gelen golle Sehrou Guirassy, Amiens'i umutlandırdı. 90'da ise Saman Ghoddos konuk ekibe mucizevi 1 puanı getiren golü kaydetti.
Bu skorun ardından AMiens 23, Marsilya ise 56 puana ulaştı.