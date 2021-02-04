Marsilya, Abel Ferreira'yı istiyor
Fransız ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Andre Villas-Boas geçtiğimiz günlerde istifasını yönetime sunmuştu. Villas-Boas, istemediği halde transfer edilen Olivier Ntcham nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı. Marsilya, Villas-Boas'ın yerine son olarak Brezilya ekibi Palmeiras'ı Libertadores Kupası'nda zafere taşıyan Abel Ferreira'yı getirmek istiyor.
Globo Esporte'nin haberine göre, Villas-Boas'ın yerine uzun soluklu bir teknik direktör arayan Fransız ekibi rotayı Brezilya'ya çevirdi. Son olarak Brezilya ekibi Palmeiras'ı Libertadores Kupası'nda zafere taşıyan Abel Ferreira, Fransız ekibinin gündeminde.
Marsilya, Portekizli teknik adamla temasa geçmeye hazırlanıyor.
(NTV Spor)