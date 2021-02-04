Globo Esporte'nin haberine göre, Villas-Boas'ın yerine uzun soluklu bir teknik direktör arayan Fransız ekibi rotayı Brezilya'ya çevirdi. Son olarak Brezilya ekibi Palmeiras'ı Libertadores Kupası'nda zafere taşıyan Abel Ferreira, Fransız ekibinin gündeminde.

Marsilya, Portekizli teknik adamla temasa geçmeye hazırlanıyor.

(NTV Spor)