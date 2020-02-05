Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü

Ligin 21. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Ljajic, kondisyoner Stefano Marrone'nin tempolu çalışmasına dayanamayarak baş dönmesi yaşadı.

05 Şubat 2020, Çarşamba 09:19 Son Güncelleme:
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Marrone'nin temposu Ljajic'in başını döndürdü

Teknik direktör Sergen Yalçın Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk antrenmanda olduğu gibi dün de bir saate yakın kondisyon yükleme çalışması yaptırdı.

Kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde yaptırılan tempolu koşu ve sprint çalışmaları esnasında tempoya dayanamayan Adem Ljajic baş dönmesi yaşadı ve bir süre kenarda bekledi. Yalçın da Ljajic’in yanına gelerek oyuncusuyla yakından ilgilendi.

Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak çift kale maçta yer aldı.

Kaynak: Hürriyet

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