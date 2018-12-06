Manchester United, Premier Lig'in 15. haftasında dün kendi sahasında Arsenal ile 2-2 berabere kalmıştı.

Dev mücadelede en çok konuşulan pozisyonlardan biriyse ev sahibi ekibin Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini'nin Arsenal forması giyen Matteo Guendouzi'nin saçını çekmesi olmuştu.

Kısa bir süre önce saçlarını kestiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hareketi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hakem Andre Marriner'ın Fellaini'ye kart göstermemesi de büyük tepkiye neden olurken İngiltere Futbol Federasyonu FA'in oyuncuya ceza verebileceği öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler