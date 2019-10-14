Marmaris’te zarlar bu sefer eğitime destek için atılıyor

16-19 Ekim tarihleri arasında Orka Lotus Beach Otel’de gerçekleşecek turnuvadan elde edilecek gelir ile Marmaris Sabancı Lisesi’ne 3 Boyutlu Projeksiyon cihazı alınacak.

Organizasyon komite yetkilisi ve geçmiş dönem Marmaris Rotary Kulüp Başkanı Ferhat Düztaşlık, organizasyon hakkında şunları söyledi:

“Herkesi turnuvaya davet ediyoruz, eğitim için zar atalım diyoruz. Zaten eğitime katkı sağlanacağı için de katılımın fazla olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl turnuvamız seçim dönemine denk geldiği için, başkan adaylarıyla renkli görüntülere sahne oldu ve oldukça ilgi topladı. Bu yıl da üçünü tekrar davet edip aynı birlik beraberlik ortamını yaşamayı temenni ediyoruz. Aday olarak turnuvamıza gelerek destek veren sayın Mehmet Oktay’I bu sene Marmaris Belediye Başkanı olarak aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Kulübümüzün sloganı olan “Rotary Kulübü Dünyayı Birleştirir” amacına uygun hareket ederken eğitime de katkı sağlamak temel amaçlarımızdan biri. Tüm protokolü aramızda görmek istiyoruz ve özellikle yeni kaymakamımız sayın Ertuğ Şevket Aksoy’un katılımları bize onur verecektir.”

Ferhat Düztaşlık, turnuvaya katılım şartlarını ve kuralları şöyle anlattı:

“Yaş sınırlaması yok, zarlar fincanla atılıyor! Kişi başı 25 TL’ye 1 bilet ile katılabilir 4 bilete kadar yarışma hakkı alabiliyorsunuz. Dört kere yenilen zaten eleniyor. Dört hakkınız var. Diyelim ki ilk gün turnuvada zaten dört eleme yapıyoruz dört kere üst üste yenilen kişi zaten ikinci gün gelmesine gerek kalmıyor. İlk gün dört tane maç yapacaksınız o dört maçın diyelim mesela ikisini yenildiniz ikisini kazandınız. İkinci gün kalan iki hakkınızla devam ediyorsunuz. Dört hakkınız bittiği zaman eleniyorsunuz. Tabii 1 biletle de şampiyon olabilirsiniz. Hiç yenilmezseniz finale kadar devam edebilirsiniz. Turnuvanın sonunda şampiyon ‘Altın Zar’ alacak, yaklaşık olarak 1000 TL değerinde. Turnuva ikincisi gümüş, üçüncüsü bronz zar alacak. Ayrıca birinci olan kişi Orka Lotus Beach Otel’de iki gece konaklama alacak. Bunun dışında ilk sekiz kişi Olta Restoran’da sabah kahvaltısı alacak. Ayrıca sürpriz hediyelerimiz olacak. Tabii ki bu organizasyonda Marmaris Ticaret Odası yardımlarını bizden esirgemediler. Eğitim için en azından bizde elimizi taşı altına koymak istiyoruz diyen ve sponsor olmak isteyen kişi ve kuruluşları mutlaka bekliyoruz”

“Marmaris Dışından Oyuncular Gelecek”

Düztaşlık, “Geçtiğimiz yıl çok güzel, çekişmeli maçlar oldu. Çok iyi oyuncularımızda var; şehir dışından ve Marmaris mahallelerinden gelen oyuncularımız olacak. Selimiye’den, Hisarönü’nden, Bozburun’dan gelen kişiler oluyor. Marmaris’te gerçekten tavla severler çok çok fazlalaştı. Geçen sene 120 kişi katıldı ama 120 kişinin 4 hakkı olduğunu düşünürsek ortalama 480 bilet yapıyor” ifadelerini kullandı.

İHA