Marmaris Gran Fondo yarışı başladı

Salcano Gran Fondo Marmaris amatör bisiklet yarışı başladı. Yarışta yerli ve yabancı 500 amatör bisikletçi mücadele ediyor.

14 Nisan 2019, Pazar 11:02
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Marmaris Gran Fondo yarışı başladı

Salcano Gran Fondo Marmaris amatör bisiklet yarışı başladı. Yarışta yerli ve yabancı 500 amatör bisikletçi mücadele ediyor.

Salcano Gran Fondo Marmaris yarışı başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışın startı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından, Türkmenistan Parkı önünde verildi. 500 bisikletçinin katıldığı organizasyon, 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki farklı parkurdan oluşuyor.

Salcano Gran Fondo Marmaris'e Türk bisikletçilerin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Sri Lanka, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bisikletçiler katılıyor. Yarış ödül töreniyle sona erecek.

İHA

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