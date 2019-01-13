Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının 1. ayak mücadelesi sona erdi.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 11. kez düzenlediği kış trofesinin 1. ayak yarışlarına, 31 yelkenli yat ile 310 sporcu katıldı.
Birinci ayak yarışlarının ikinci gününde, körfezde bir süre antrenman turları atan yelkenliler, hakem heyetinin anonsuyla birlikte koy içinden koy dışına doğru toplu halde start aldı.
Marmaris körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle körfezde renkli görüntüler oluşturdu.
MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk yarışını iki gün süren mücadelenin ardından tamamladıklarını söyledi.
Yarış sonuçlarının, yatların klasmanlarının belirlenmesinin ardından 2-3 Şubat’ta gerçekleştirilecek 2. ayak mücadelesi öncesi açıklanacağı bildirildi.