Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - MARMARA Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvası'nın İnegöl etabı başlıyor. 7-11 Haziran tarihlerinde başvuruların yapılacağı “Raketini Kap Gel” sloganıyla hayat bulacak turnuvanın İnegöl etabı, 15-16 Haziran tarihlerinde Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Marmara Belediyeleri Masa Tenisi Turnuvası başlıyor. İnegöl Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Spor ve Gençlik Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “Raketini Kap Gel” sloganıyla düzenlenecek olan turnuvanın İnegöl etabı, 15-16 Haziran tarihlerinde Hikmet Şahin Kültür Parkında bulunan Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

İLK 2’YE GİREN FİNALLERE KATILACAK

Turnuva erkek ve kadınlarda minik, yıldız ve büyükler kategorilerinde yapılacak. İlçelerde yapılacak ilk etaplarda ilk ikiye giren sporcular, 18-19 Haziran tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli’de yapılacak finallere katılma hakkı kazanacak.

BAŞKAN TABAN’DAN TURNUVAYA DAVET

Turnuvaya ilişkin açıklama yaparak her yaştan bireyi raketleriyle birlikte organizasyona davet eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Marmara Belediyeleri Masa Tenisi turnuvası başlıyor. Güzel ve kapsamlı bir organizasyonda ilçemizden de hem öğrencilerimiz hem gençlerimiz hem de yetişkinlerin yer almak isteyeceğini düşünüyoruz. Turnuva bayanlar ve erkekler olarak ayrılmış olup kendi içerisinde yaş kategorisine göre gerçekleşecek. Erkekler kategorisinde; minik ve küçük erkekler; 2010-2009-2008-2007, yıldız ve genç erkekler; 2006-2005-2004-2003 ve büyük erkekler 2002 ve önce doğumlular olmak üzere yarışacak. Bayanlar da yine aynı şekilde; minik ve küçük bayanlar; 2010-2009-2008-2007, yıldız ve genç bayanlar; 2006-2005-2004-2003 ile büyük bayanlar 2002 ve önce doğumlular olarak yarışacak. Oyun kuralları ve katılım şartlarından da bahsetmek gerekirse; sporcular nüfus cüzdanı ile Belediye Spor Salonumuza kayıt yapabilecekler. Kayıtlar 07 Haziran (bugün) itibariyle alınmaya başlıyor. 11 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Sporcular turnuvaya kendi raketleriyle katılacaklar. Maç bitimine kadar da raket değişimi olmayacak. Müsabaka yalnız ferdi kategoride yapılacak. Müsabaka sonunda ilk üç dereceye ödül verilecek. İlçemizde yapılan seçmelerde ilk 2’ye giren sporcular, 18-19 Haziran’da Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak finallere katılmaya hak kazanacaklar. Ben bu vesileyle her yaştan vatandaşlarımızı, özellikle öğrencilerimizi müsabakalar davet ediyorum” dedi.

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