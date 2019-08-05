3 gün 2 gece sürecek etkinlikte farklı il ve ilçelerden gelen bisikletçiler, Marmara Adası’nda denizin, doğanın ve eğlencenin tadını çıkaracak. Etkinliğe katılacak bisikletçilere birer katılım belgesi ile buff ile hatıra formasının da hediye edileceği turda, teknik destek, transfer aracı, üç öğün yemek, kamp alanı, duş gibi imkanlar da organizasyon tarafından sağlanacak. Ayrıca tur boyunca düzenlenecek çekilişlerde katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Etkinlik programı;

1. GÜN

İlk gün akşam saatlerinde feribottan inen katılımcılar, Çınarlı bölgesindeki tarihi ağaçların yer aldığı kamp alanına görevliler eşliğinde yerleşecekler. Katılımcılar dinlendikten ve kampa yerleştikten sonra aynı anda kit dağıtımı ve yemek servisi başlayacak olup katılımcılar önce kitlerini alabilir ya da akşam yemeklerini yiyebilirler. Dileyen katılımcılar gece 02.00’de görevlilerimiz eşliğinde “Ada Merkezi Açma Turu”’na katılabilirler.

2. GÜN

Katılımcılar eşyalarını hazırlayıp, toplayacak ve araçlara verecekler. Ada merkezine 5 km’lik kısa bir sürüş yapılacak ve akabinde adanın yöresel yiyecek ve içeceklerininde yer aldığı enfes bir açık büfe kahvaltı yapılacaktır. Topağaç’a kadar molalar verilecek, Topağaç’da öğle yemeği yenilecektir.

Öğle yemeği sonrası tekrar pedallar dönecek ve kamp alanına varılacaktır. Katılımcılar ister dinlenebilecek isterlerse Saraylar Plajı’nda denize girebilecekler. Akşam yemeğimiz kamp alanında restoranda yenilecek ve aynı anda çekiliş yapılacaktır. Gün, çeşitli etkinlikler ile son bulacaktır.

3. GÜN

Sabah kahvaltısı sonrası yola çıkan katılımcılar ile kısa ve uzun tur olmak üzere iki farklı rotada sürüş gerçekleştirilecek. Uzun tur grubu Nato Tepesi’ne çıkacakken, kısa tur grubu daha çok vakite sahip olduğu için denizin tadını çıkarabilecekler.

Nato Tepesi’ne gitmeyi tercih etmeyip kısa tur yapan grup, öğle yemeğini kendi imkanları ile temin edecek, Nato tepesine çıkan gruba ise öğle yemeği tepede verilecektir. Belirtilen saatte kamp alanına geri dönecek ve dönüş hazırlıkları yapılacaktır. Dönüş yolunda katılımcıları bekleyen sürprizlerimiz yer alacaktır.

(Cyclist)