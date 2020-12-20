Fırtına'nın Brezilyalı sol beki Marlon mücadeleye çok iyi başlayamadı. İlk yarım saatte topla fazla buluşamayan Sambacı, 33. dakikada da ceza sahası içerisinde Michalak'ı düşürdü ve penaltıya sebebiyet verdi. Trabzonspor 1-0 geriye düşerken, Marlon da takımla birlikte toparlandı. Hücumlara daha çok destek veren 23 yaşındaki oyuncu, 65'te Djaniny'in şık golünde asisti yapan isim olmayı başardı. Genç futbolcu 79'da da harika bir frikike imza attı ancak kaleci Gökhan'ı geçemedi.