Yeni sezon öncesindeki idmanda sakatlanan ve sol uyluk arka adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilen Marlon'dan iyi haber geldi. Ligdeki Beşiktaş ve Denizlispor maçlarını kaçıran Brezilyalı oyuncu dün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı. İstekli görüntüsüyle dikkat çeken genç sol bekin bu hafta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.