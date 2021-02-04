Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Marlon, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Abdullah Avcı ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Marlon, maçın yıldızı olarak Bakasetas'ı seçti ve şu ifadeleri kullandı:

''Hocamız geldiği ilk günden itibaren ne yapmamız gerektiğini net bir şekilde anlatıyor. Onunla çalıştığımız için çok mutluyum. Maçın adamı kesinlikle Bakasetas'tı. Çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Umarım gollerine devam eder.''





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