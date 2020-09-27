Marlon var, Pereira yok

Fırtına geçtiğimiz hafta oynanan Denizli maçında sakatlıkları nedeniyle sağ beki Joao Pereira ve sol beki Marlon'dan yararlanamamıştı. Marlon hafta içindeki idmanlarda takımla çalıştı, Portekizli oyuncu ise hazırlıklarını bireysel olarak sürdürüyordu. Son antrenmanda takımdaki yerini alan Pereira dün akşamki maçta riske edilmedi. Marlon ise ilk 11'de sahaya çıktı. Brezilyalı oyuncu hem savunma hem de hücum performansıyla geçer not aldı.