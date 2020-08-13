Hoffenheim'den Kostas Stafylidis, Sparta Prag'dan Martin Frydek, Aarhus'tan Casper Nielsen ve Fluminense'den Marlon'u listesine alan Karadeniz devi, gece operasyonuyla sol bek takviyesini gerçekleştirdi. Fırtına, Brezilyalı Marlon ve kulübü Fluminense ile anlaştıklarını gece saat 02.00'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

480 bin Euro kazanacak

Dün öğle saatlerinde ise transferin detayları açıklandı. Trabzonspor 2 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 150 bin Euro kiralama bedeliyle 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Sambacı'yla da 1+3 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldığı ve oyuncunun önümüzdeki sezon 480 bin Euro garanti ücret alacağı belirtildi. Öte yandan genç futbolcunun bonservisinin alınması ve sonrasında başka bir kulübe transferinde Brezilya temsilcisine yüzde 10 pay verileceği da kaydedildi.

Mini yorum / Tolga Kaplan - Brezilya

Riski az, başarılı transfer

Marlon, ofansif özellikleri ile öne çıkıyor. Fiziksel olarak güçlü, hücum koridorunda etkili koşular yapan ve mesafe aldıkça hızlanan bir oyuncu. Pas alışverişleri iyi ve özellikle duran toplarda güçlü bir silah. İşin hücum boyutunda çok katkı sağlayacaktır ancak savunma zaafları çok belirgin. Pozisyon almada ve hamle zamanlamasında sorunlar yaşıyor. Büyük takım performansı için soru işaretleri taşısa da, genel anlamda maliyeti de işin içine katarak riski az, başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum.