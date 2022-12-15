Markus Howard: “Shane Larkin ile mukayese edilmek bir onur”

Turkish Airlines EuroLeague’in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Baskonia karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadele, İspanyol ekibinin 78-83‘lük üstünlüğüyle sona erdi.





Karşılaşmada bir ara 13 sayı geriye düşen Baskonia, Amerikalı skoreri Markus Howard’dan önemli katkılar aldı. 25 dakikada 19 sayı üreten 23 yaşındaki Howard, maçın ardından Eurohoops’a açıklamalarda bulundu.

Markus Howard, galibiyetin kilit noktalarını şu şekilde anlattı: “Anadolu Efes‘in çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ama kendimizi de küçük görmedik. Oyun planımıza sadık kaldık ve uygulamayı başardık. İkinci yarıda hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynadık ve bu şekilde maça döndük.”

Sezon başında NBA ’den EuroLeague’e transfer olan genç oyuncu, adaptasyon süreci hakkında konuştu: “ABD’den Avrupa’ya geçiş hiç kolay değil. İşler düz bir çizgide ilerlemiyor, inişler ve çıkışlar yaşayabiliyorsunuz. Bu geçiş kolay olmayacak ancak takım arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oluyorlar. Avrupa basketbolunda ilk sezonumdayım ve hala oyunu anlama süreci içerisindeyim. Hala çözmeye çalıştığım şeyler var. Fakat takımın yapabileceği işler konusunda heyecanlıyım.”

Skorer tarzı sebebiyle Shane Larkin gibi yıldızlarla sık sık aynı kefeye konan Markus Howard, bundan gurur duyuyor: “Shane Larkin gibi başarılı bir oyuncuyla mukayese edilmek benim için bir onur. Larkin, daha önce hakkında birçok şey duyduğum ve çok kez izlediğim bir basketbolcu. Dediğim gibi, ismimin böylesine büyük oyuncularla yan yana getirilmesi bir onur. Shane Larkin ve Mike James gibi yıldızlar, benimle benzer boya ve oyun stiline sahip. Avrupa’da çok etkili oynuyorlar ve ben de bu seviyeye ulaşmayı umuyorum.”

“Avrupa’da tamamen farklı bir basketbol var ve elimden geldiğince adapte olmaya çalışıyorum. Şu anki agresif basketbolumu sürdürmek istiyorum.”

Howard hakkında merak edilen bir soru işareti şu: Avrupa’yı NBA’e geri dönmek için bir basamak olarak mı görüyor, yoksa burada kalıcı olmak niyetinde mi?

23 yaşındaki yıldız, merak edilen soruyu şu şekilde yanıtlıyor: “Henüz gelecek hakkında kafa yormuyorum. Amerika’dan Avrupa’ya gelmek benim için çok büyük bir değişim. Bu yüzden, tüm odağım her gün daha iyi hale gelmek üzerine kurulu. Şu anda uzun vadeli konulara odaklanmamaya çalışıyorum.”

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Markus Howard, son olarak EuroLeague taraftarına da değindi: “Buradaki atmosfer inanılmaz. Bu atmosferin bir benzeri yok, başka bir şeyle kıyaslayamazsın. Böylesine çılgın taraftar kitlelerin önünde basketbol oynamaktan zevk alıyorum.” (Eurohoops)