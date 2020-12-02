Marko Livaja kimdir? Livaja kariyeri

Marko Livaja transfer haberleriyle tekrar gündeme geldi. Hırvat oyuncu geçmiş yıllarda olduğu gbi Türk kulüplerinin radarına girmiş durumda. Hırvat hücumcu ile ilgili araştırmalar yapıldığı ve transfer şartlarının incelendiği artık yüksek sesle dile getiriliyor. Maliyet bakımından çok büyük bir maddi yükü olmaması beklenen hücum oyuncusu için futbolseverler de meraklı bir bekleyiş içerisinde. Hatta Marko Livaja kimdir sorusuna bile yanıt aranıyor. Bu sorunun cevabının yanı sıra Marko Livaja nereli, kaç yaşında, kariyeri nasıl gibi sorulara da yanıtlar aradık.

Marko Livaja mevkisi ne, kaç yaşında?

Marko Livaja forvet hattında oynayan 1.82 boyunda, 27 yaşında, Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Hırvat futbolcudur. 2018'den bu yana Yunanistan kariyerine devam eden Livaja kariyeri boyunca, aralarında Inter'in de yer aldığı bazı İtalyan takımlarının yanı sıra; Rus, İspanyol ve İsviçre takımlarında boy göstermiştir.

Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek olan Hırvat golcü bu sezon 7 resmi lig maçında 1 kez ağları sarsmıştır. Livaja, Avrupa Ligi'de ise 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştır.