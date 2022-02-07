Marko Guduric: EuroLeague’de bizim için her karşılaşma önemli

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. hafta erteleme maçında yarın İspanyol temsilcisi Real Madrid’i konuk edecek olan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, EuroLeague’de her karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Marko Guduric, kilit noktaların enerjilerini ortaya koymak ve 40 dakika boyunca konsantre kalabilmek olacağını söyledi.

Marko Guduric'in açıklamaları şu şekilde:

"EuroLeague’de bizim için her karşılaşma önemli ve bu da o maçlardan biri olacak. Milano’da çok zorlu bir galibiyet aldık ve bence son dönemde çok iyi oynuyoruz. Ancak yarınki rakibimiz en iyi takımlardan biri olacak. Bana göre Real Madrid, güçlü kadrosuyla birlikte şu anda EuroLeague’in en iyisi. Bizim için kilit noktalar enerjimizi ortaya koymak ve 40 dakika boyunca konsantre kalabilmek olacak. Elbette taraftarlarımızın yarın salonumuzu tamamen dolduracağını umuyorum. Biz de onların desteğiyle kazanabilmek için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız."

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