Marko Guduric: Bu takımla çok gurur duyuyorum

Turkish Airlines EuroLeague'de 18. haftanın erteleme maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Marko Guduric, açıklamalarda bulundu.





Karşılaşma ile ilgili konuşan Marko Guduric, “Harika hissediyorum. Bu takımla çok gurur duyuyorum. Zalgiris maçından sonra da söylemiştim ve az önce Henry’nin de söylediği gibi biz kuyruğumuzu parçalıyoruz. İyi bir hücum maçı çıkarmadık ama savunmamız 40 dakika boyunca oradaydı. Bununla mutlu olmalıyım” dedi.

Guduric, savunmada ortaya koyduğu enerjiye ilişkinse, “Bence kalbimin içinde bir yerde buldum. Ben, takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışıyorum. Onlarla konuşmaya, onlara liderlik yapamaya çalışıyorum. Taraftarımızla birlikte yakaladığımız bu enerji çok özeldi. Yıllar sonra onları burada görmek gerçekten inanılmaz. Biz, savaşmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.