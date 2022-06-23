Beşiktaş Yönetimi, uzun süredir temas halinde bulundukları Wout Weghorst’tan beklenen geri dönüşü bir türlü alamaması sonrasında listesindeki alternatif isimlere yönelmişti. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Marko Arnautovic için düğmeye basan ve temaslarda önemli aşama kaydeden Kara Kartal’a, şok haber geldi. Juventus, geçen sezon Bologna formasıyla 34 maça çıkıp 15 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Avusturyalı forvet için devreye girdi. Bologna’dan 3.5 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki futbolcu için Juventus’la yarış halinde olan Kara Kartal, mali olarak tüm şartlarını zorlayacak. Aksi halde listedeki diğer isimler üzerine yoğunlaşılacak.

Weghorst’a rest çekildi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hafta başındaki sponsorluk anlaşması töreninde forvet transferiyle ilgili olarak, “Weghorst’tan henüz olumlu cevap alamadık ama ekonomik olarak el sıkıştık. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de beklediği teklifler var. Kendisine Ceyhun Kazancı vasıtasıyla bu saatten sonra serbest olduğu ve Beşiktaş’ın başka oyuncularla da ilgilendiğini söylediğimizi belirtmek istiyorum” diyerek Weghorst’a net mesaj göndermişti. Başkan, önceki gün Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında, “Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var” diyerek Hollandalı futbolcuya resti çekmişti.